İsrail Lübnan'da 103 sivili katletti!

İsrail’in Lübnan’da ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda en az 103 sivil yaşamını yitirdi. 29 Ekim Çarşamba günü İsrail’in Güney Lübnan’a düzenlediği insansız hava aracı saldırısında ise bir kişi hayatını kaybederken, beş kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Lübnan'ın güneyindeki Kafra köyünde bir araca düzenlenen insansız hava aracı saldırısında bir kişinin öldüğünü, beş kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in 10 ay önce başlayan ateşkesten bu yana Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 103 sivilin öldüğünü açıkladı.

İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, bu doğrultuda Lübnan'da saldırıların kalıcı olarak sona erdirilmesi için yeni çabalarda bulunulması çağrısı yaptı.

Türk, "Hala yerleşim bölgelerinde ve güneydeki BM barış gücü askerlerinin yakınında jet ve insansız hava aracı saldırılarının yıkıcı etkilerini görüyoruz" dedi ve devam eden şiddet olayları nedeniyle Lübnan'da 80 binden fazla kişinin yerinden edilmiş durumda olduğunu vurguladı.

Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD ara buluculuğundaki ateşkesle sona etmişti.

Buna rağmen İsrail, ateşkesten bu yana beri Lübnan'a sıklıkla hava saldırıları düzenliyor.

İsrail ayrıca bölgedeki beş noktada işgalini sürdürüyor.

Kaynak: Mepa News