İsrail-Lübnan gerilimi büyüyor! Fotoğraf paylaşıldı

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, fotoğrafı yayınlanan tünelin bugün düzenlenen operasyonda ortaya çıkarıldığı ve sınırın Lübnan tarafından başlayan tünelin İsrail'in sınırları içerisine kadar ulaştığı ifade edildi.

Yaklaşık 25 metre yerin altından kazıldığı dile getirilen tünelin 2 metreye yakın genişliğe sahip olduğu kaydedildi.

Uzunluğunun yaklaşık 200 metre olduğu ifade edilen tünelin 40 metre İsrail topraklarının içerisine kadar ulaştığı dile getirildi.

Bulunan tünelin bölgede yaşayan İsrailliler için bir tehdit oluşturmadığı ifade edilirken, tünelin imha edilmesi için çalışmaların başlatıldığı dile getirildi.

Netanyahu'dan Hizbullah'a uyarı

İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırında Hizbullah'ın kazdığı ileri sürülen tünellerin bulunarak imha edilmesi için başlattığı operasyona yönelik açıklamada bulundu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, İsrail'in güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları atacaklarını dile getirerek, "Her kim İsrail'e zarar vermeye çalışırsa ağır bedel ödeyecektir." ifadesini kullanarak Hizbullah'ı uyardı.

"Hizbullah'a ait tüneller"

Başbakanlıktan yapılan bir başka açıklamada ise Netanyahu'nun dün akşam Brüksel'de bir araya geldiği ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ordunun bu sabah Lübnan sınırında başlattığı operasyona ilişkin bilgi verdiği ifade edildi.

İsrail ordusu, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğunu öne sürerek, bu tünelleri imha etmek için Lübnan sınırında operasyon başlattığını duyurmuştu."Günlerce" sürebileceği belirtilen operasyonun İsrail topraklarında sınırlı kalacağı aktarılan açıklamada, "Sınır ötesi saldırılar için kazılan bu tüneller İsrail ordusu tarafından faaliyete geçmeden ve İsrailli sivillerin güvenliğine tehdit olmadan önce tespit edilmiştir. Bu olay İsrail'in egemenliğinin ciddi şekilde ihlalidir." ifadeleri kullanılmıştı.