İsrail, Kudüs'te Filistinli ailelere evlerini kendi elleriyle yıktırdı

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli abi ile kardeşe, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle evlerini yıktırdı.

Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Filistinli kardeşler Muhammed ile Mahmud El-Halis'e işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesindeki bulunan evlerini yıktırdı.

Silvan'daki her biri 90 metre kare olan iki evde 12 kişinin yaşadığı belirtilen açıklamada, İsrail belediyesinin yaklaşık bir yıl önce inşa edilen evler için ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkardığı ifade edildi.

Açıklamada, belediye ekiplerinin daha önce yıkım için bölgeye geldikleri ancak yıkım araçlarında meydana gelen arıza nedeniyle kararın uygulanamadığına işaret ederek, Halis kardeşlerin belediyenin alacağı 300 bin Şekel'lik (yaklaşık 92 bin dolar) yıkım masrafından kurtulmak için evlerin kendi elleriyle yıktığı vurgulandı.

​​​​​​​Kudüs'teki Filistinliler, yıkım kararı çıktığında evlerini kendileri yıkmak zorunda kalıyor. Yıkım işlemini İsrail güçlerinin yapması durumunda ise masraf çok yüksek oluyor.

- İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporuna göre, İsrail makamları 2020’nin başından bu yana Doğu Kudüs’te 90 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Buna göre yüzü aşkın Filistinli de evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.