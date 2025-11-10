İsrail korkudan tir tir titredi: “Türkiye ciddi bir rakip”

İsrail merkezli Globes gazetesi, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde gösterdiği büyük atılımı manşetlerine taşıdı. Haberde, Ankara’nın kısa sürede dünyanın en büyük taarruzi drone ihracatçısı haline geldiği ve bu yükselişin İsrail’de endişe yarattığı belirtildi.

Bar İlan Üniversitesi Begin-Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden Dr. Eyal Pinko’ya göre, iki ülke arasında özellikle Suriye hava sahasında “insansız hava rekabeti” yaşanabilir. Pinko, “Türkiye ciddi bir rakip. Kuzey Suriye’de Türk İHA’ları, güneyde ise İsrail unsurları aktif. Küçük bir yanlış adım hava sahasında çarpışmaya yol açabilir” dedi.

Haberde, Türk dronlarının “savaşta kanıtlanmış” bir statü kazandığına dikkat çekilerek, Bayraktar TB2’lerin 2020 Karabağ Savaşı ve Rusya-Ukrayna çatışmalarında gösterdiği performansın dünya çapında yankı uyandırdığı aktarıldı.

Center for a New American Security (CNAS) araştırmasına göre, Türkiye 2018’den bu yana hızla yükselerek dünyada en fazla saldırı amaçlı drone ihraç eden ülke konumuna ulaştı. SIPRI verilerine göre ise Türkiye, 2020–2024 döneminde küresel savunma ihracatında %1,7 payla 11. sırada yer aldı.

Türk savunma sanayisinin belkemiğini oluşturan dron sektörü, 2022–2024 arasında toplam ihracatın üçte birine kadar ulaştı. Bugüne kadar 600’den fazla Bayraktar TB2, yüzlerce Akıncı, Anka ve Aksungur dünya semalarına çıktı.

Geçen yıl 178 ülkeye ihracat yapan Türkiye, savunma ürünlerinde %103’lük artışla dikkat çekti. Başlıca alıcılar arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Katar yer aldı.

Globes, Türkiye’nin ulaştığı bu seviyeyi “İsrail’in uzun süredir elinde tuttuğu hava üstünlüğüne meydan okuma” olarak yorumladı.