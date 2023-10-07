İsrail kayıp sayısını açıkladı
İsrail kayıp sayısını açıkladıİsrail Sağlık Bakanlığı, Hamas’ın İsrail’e yönelik operasyonlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 100’e yükseldiğini duyurdu.
Hamas’ın bu sabah erken saatlerde İsrail’e yönelik düzenlediği operasyonlarda can kaybı artıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 100’e yükseldiği belirtilirken, yaralananların sayısının ise 985’e yükseldiği kaydedildi. Yetkililer, devam eden çatışma nedeniyle ölü sayısının artacağından endişe ediyor.
Kaynak: İHA
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