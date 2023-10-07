İsrail kabusa uyandı! 100’den fazla İsrail askerinin öldüğü iddia ediliyor

Gazze'den İsrail'e binlerce roket fırlatıldı, Hamas operasyon başlattı

Hamas 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattıklarını ve ilk 20 dakikada Gazze'den İsrail'e 5 bin roket ateşlediklerini açıkladı. Hamas'ın İsrail'e sızdığı ve şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtiliyor.

amas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

HAMAS: KEREM EBU SALİM SINIR KAPISI'NI ELE GEÇİRDİK

Hamas, Gazze Şeridi’nin güneydoğu sınırındaki İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdiğini iddia etti.

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İSRAİL HAVA SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu.

İSRAİL, YEDEK ASKERLERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

GAZZE'DEN İSRAİL'E 5 BİN ROKET FIRLATILDI

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı.

Hamas'ın askeri kanadı, operasyonun ilk 20 dakikasında Gazze'den İsrail'e 5 bin roket ateşlediklerini de belirtti.

Saldırılar sonrası İsrail ordusundan da açıklama geldi. Açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" denildi.

Söz konusu roketlerden bazıları, İsrail ordusuna ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerince imha edildi.

İsrail ordusu, İsrail'in orta kesimleri ile Tel Aviv bölgesindeki siren sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

Ordu, Gazze sınırı yakınlarındaki yerleşimcilerden güvenlik tehlikesi nedeniyle evlerinden çıkmamalarını istedi.

İsrail medyası da Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail basınına göre atılan roketlerden bazıları Askalan (Aşkelon), Usdud (Aşdod) kentlerine isabet etti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ndeki tüm okullarda ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiği duyuruldu.

FİLİSTİNLİ GRUP İSRAİL KENTLERİNE SIZDI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını duyurdu.

İsrail Ordusundan yapılan ve İsrail’e sızan grup için “terörist” ifadesi kullanılan açıklamada, ilerleyen saatlerde daha fazla ayrıntı paylaşılacağı belirtildi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI GALLANT: HAMAS BÜYÜK HATA YAPTI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Hamas, bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail'e karşı savaş başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri, tüm sızma noktalarında düşmanla savaşıyor. İsrail, bu savaşı kazanacak" dedi.

ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Gazze yakınlarındaki İsrail yerleşim yerlerinde silahlı bir grubun kamyonetle ilerlediği görüldü. Silahlı kişilerin bir evin çatısına konumlandığı bir video ve yolda ilerleyen silahlı grubun polis aracına ateş açtığı videolar paylaşıldı.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Filistinli grupların, Gazze Şeridi açıklarında İsrail Deniz Kuvvetleri'ne ait bir tekneye ateş açtığı aktarıldı.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN ise Gazze çevresindeki yerleşim yerlerindeki bölgeye roket isabet etmesi sonucu İsrailli bir kadının öldüğünü bildirdi.

Gazze Şeridi’nden sabah saatlerinde İsrail tarafına roket saldırısı başlatılmıştı.