İsrail işgali hızlandırıyor: Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşimleri inşa edilecek!

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Dura kasabasında yalnızca Yahudilerin ikamet edebileceği bir yerleşime onay verdi.

İsrail Sivil Yönetimi Yüksek Planlama Konseyi tarafından yapılan açıklamada, 520 dönüm arazinin tahsis edildiği Yahudi yerleşiminde ikamet işlemlerinin yasal hale getirildiği, yeni yapının bölge yakınlarındaki Negohot yerleşiminin ek bir bölümü olacağı bildirildi.

Mevcut Yahudi yerleşimi daha da genişleyecek

Wafa haber ajansının 'Duvar ve Yerleşim Karşıtı Komite'ye dayandırdığı haberde, yeni yerleşim yerinin yasallaştırılmasının Yahudi yerleşimci mahallesi olan Negohot'un daha da genişlemesini sağlayacağı ve söz konusu Mitzpe Lachish karakolu içerisinde 158 yeni yerleşim biriminin inşasının önünü açtığı ifade edildi.

İsrail merkezli insan hakları örgütü olan PeaceNow'un tahminlerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 145 büyük yerleşim yerinde ve 140 karakolda yaklaşık 666 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk maddelerine göre işgal altında olarak tanımlanan Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm Yahudi yerleşim faaliyetleri yasa dışı olarak adlandırılıyor.

Ayrıca Birleşmiş Milletler özel raportörü Michael Lynk, Yahudi yerleşim yerlerinin bir savaş suçu teşkil ettiğini söylemişti.

Kaynak: Mepa News