İsrail, işgali çadır kurarak başlatıyor

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde önce çadır, karavan ve prefabrik evlerle kendilerine bir tür yaşam alanları oluşturduğu ve daha sonra bu alanların İsrail yönetiminin sağladığı destekle genişletilerek yasadışı yerleşim birimlerine dönüştürüldüğü belirtiliyor.



Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, son üç ay içinde Batı Yasa’da bu şekilde 15 yerleşim alanı oluşturulması girişimi yaşandığını ve bunların bir kısmının Filistinlilerin direnişiyle engellendiğini belirtti. Assaf, “Yahudi yerleşimciler, Trump’ın görev süresi dolmadan önce, ellerinden geldiğince çok sayıda yerleşim alanı kurmak için zamanla yarışıyor” ifadelerini kullandı.