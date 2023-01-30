İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da en kanlı ay!

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Filistin Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak 2023'ten itibaren siyonist İsrail'in saldırılarında 8'i çocuk 35 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı, 2023 Ocak ayının, 2015'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan 'en kanlı ay' olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bu ay, 2015'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan en kanlı ay oldu. İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 8'i çocuk, biri yaşlı kadın olmak üzere 35 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlilerin özellikle vücutlarının üst kısmı ve başları hedef alındı" denildi.

Yılbaşından bu yana en çok ölümün de Cenin kentinde meydana geldiği belirtilen açıklamada, Cenin'de sadece Ocak ayında 20 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.