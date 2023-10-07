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Dünya İsrail işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e giriş çıkışları kapattı!
Dünya

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e giriş çıkışları kapattı!

Yeniakit Publisher
2023-10-07 11:59:00 -
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e giriş çıkışları kapattı!

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e giriş çıkışları kapattığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e tüm asker kontrollü geçiş noktalarını kapattı.

Kudüs'e giriş çıkışların tümüyle engellendiği, vatandaşların geçiş noktalarında bekletildiği ve Kudüs'e giriş yollarında trafik yoğunluğunun olduğu ifade edildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerine geçiş yollarını da kapattığı belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattıklarını ve ilk aşamada 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusu da sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını açıklamıştı.
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İsrail medyası, Gazze'den düzenlenen roket saldırıları sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'ü aşkın kişinin yaralandığını aktarmıştı.

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