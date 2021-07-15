İsrail İran’a mı saldıracak? Terör ülkesinin askerleri bütçe artırımı istiyor

İsrail basını, İsrail ordusunun, İran'a yönelik olası bir saldırıyı gerçekleştirme çerçevesinde askeri yeteneklerini geliştirmek için bütçesinin milyarlarca şekel (1 $ = 3,26 şekel) artırılmasını talep ettiğini bildirdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), söz konusu talebin, İsrail Maliye Bakanlığı çalışanları ile yapılan ön görüşmelerde masaya yatırıldığını açıkladı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı haberde, İsrail makamlarının elindeki verilerin ve tahminlerin, Tahran'ın nükleer silah geliştirmeyi aylar içinde tamamlayabileceğini gösterdiğine yer verildi.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail’in, kendisini zafere ulaşmak için hazırlıklarını hızlandırmaya ve topraklarını genişletmeye zorlayan tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, “İran'ın nükleer silahlanması, ülke olarak karşı karşıya olduğumuz en büyük tehdittir. Askeri gücümüzü artırmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur.” ifadelerini kullandı.

Aynı kaynağa göre, Tel Aviv yönetimi, uluslararası devlerin, önümüzdeki dönemde Tahran ile yeni bir nükleer anlaşmaya varamayacakları ihtimaline karşı hazırlıklarına hız verdi.

İlgili İsrail makamlarının 2020 Ağustos ayında yayınladığı yıllık rapora göre, İsrail Savunma Bakanlığı'nın bütçesi yaklaşık 23,4 milyar dolar.