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Dünya İsrail, İngiltere'de de istenmiyor! Büyükelçi resmen kovuldu
Dünya

İsrail, İngiltere'de de istenmiyor! Büyükelçi resmen kovuldu

Filistin'de terör estiren işgalci İsrail’in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, konuşma yapacağı London School of Economics öğrencileri tarafından ‘savaş suçlusu’ sloganlarıyla protesto edildi. Öğrencilerin ellerinde Filistin bayraklarıyla karşıladıkları Hotovely, ‘Terör devleti İsrail’ tepkileri üzerine okulu terk etmek zorunda kaldı. Hotovely, Netanyahu döneminde, işgalci yerleşimlerden sorumlu bakandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 14:04:00 -
İsrail, İngiltere'de de istenmiyor! Büyükelçi resmen kovuldu

İngiltere’nin önde gelen eğitim kurumlarından London School of Economics (LSE) öğrencileri, Filistin’in varlığını yok sayan ve işgalci yerleşimlere desteğiyle bilinen İsrail’in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely’e karşı “savaş suçlusu” sloganları eşliğinde bir protesto gösterisi düzenledi. Twitter’dan paylaşılan videolarda, işgalci yönetimin temsilcisinin, öğrencilerin güçlü protestosu sonrasında konuşma yapmak için geldiği alandan korumalar eşliğinde kaçarak ayrılmak zorunda kaldığı görüldü.

Filistin bayraklarıyla karşılandı

Salı akşamı meydana gelen olayda, LSE’de düzenlenen bir etkinlikte konuşmak için gelen İsrail Büyükelçisi Hotovely, sert bir tepki dalgasıyla karşılaştı. Oturumun yapılacağı salona giren işgalci büyükelçi, öğrenciler tarafından Filistin bayraklarıyla, “Yazıklar olsun” sloganlarıyla ve yuhalamalarla karşılandı.

Terör devletine yer yok

LSE öğrencilerinin “savaş suçlusu” diye protesto ettiği görülürken, yayınlanan videolarda Hotovely’nin korumalarla çevrilmiş şekilde etkinliğin düzenlendiği binandan çıktığı ve hızla aracına binerek bölgeden uzaklaştırıldığı görüldü. Öğrenciler, etkinliğe İsrail büyükelçisini davet eden organizasyon komitesine de “terör devleti” İsrail’e ve “Irkçılığa” söz hakkı vermesinden dolayı tepki gösterdiler.

Yasa dışı yerleşimleri savunuyor

Hotovely, İsrail’in Londra Büyükelçiliği’ne atanmadan önce, eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu döneminde, işgalci yasa dışı yerleşimlerden sorumlu bakan görevinde bulunuyordu. Radikal bir siyonist olan Hotovely, Filistin’e varlık hakkı tanımaması ve işgali bir “mit” diye nitelendirmesiyle biliniyor.

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Yorumlar

ali osram

ne sacmaliyorsunuz. uc bes gezi kafali ingilizin bir kampusteki protestolarını bütün ingilizlere mal ediyorsunuz... 
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