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İsrail ile işbirliği yaptılar! Mahkeme kararını verdi

Gazze'deki bulunan bir askeri mahkeme, İsrail ile işbirliği yapan 6 kişinin idam edilmesine karar verdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:33
İsrail ile işbirliği yaptılar! Mahkeme kararını verdi

Gazze'de mahkeme İsrail ile iş birliği yapan altı kişinin idam edilmesi yönünde karar verdi.

Gazze'de bir askeri mahkeme, İsrail ile iş birliği yapan altı kişinin idam edilmesi kararını verdi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail ile iş birliği gerekçesiyle hakkında idam kararı verilen kişi sayısının toplamda 14 olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:33
  1. İsrail
  2. Filistin

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