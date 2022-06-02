İsrail ile Hindistan arasında üst düzey görüşme

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, muhalif milletvekillerinin İsrail meclisindeki (Knesset) oylamalar sırasında Gantz'ın boşluğunu doldurmayı reddetmesi sebebiyle uçuşunun bir süre ertelenmesinin ardından 1 Haziran gecesinde Hindistan'a ulaştı.

Bir hükümet vekilinin oylamalar sırasında Knesset'te bulunmaması durumunda oylamayı dengelemek amacıyla muhalif vekillerin de oy kullanmaması gibi bir uygulama olduğu biliniyor. Ancak son oylamada muhalif milletvekillerinin oy kullanmamaya istekli olmaması, Ganzt'ın Hindistan uçuşunu erteletti.

Knesset'teki ihtilafın nasıl çözüldüğüne dair bir bilgi yokken Gantz'ın ofisinden yapılan açıklamada, savunma bakanının çarşamba gecesi Hindistan'a uçtuğu kaydedildi.

Gantz'ın savunma bakanlığında görev alan birkaç isimle birlikte bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Hindistanlı mevkidaşı Rajnath Singh ile görüştüğü belirtildi.

Ziyareti öncesinde iki ülkenin diplomatik ilişkilerde 30. yılına girdiğini vurgulayan Gantz'ın Hindistan ile özellikle hava ve füze savunması alanlarında iş birliği yapmayı amaçladığı bildirildi.

Gantz ziyareti sırasında, Hindistan ve İsrail'in sınır güvenliği ve terörle mücadele konularında ortak çıkarlara sahip olduğunu savunurken, iki ülkenin güvenlik alanında iş birliği sağlayabileceğini vurguladı.

Hindistan, savunma sanayii alanında İsrail'in en büyük müşterilerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: Mepa News