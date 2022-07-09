İsrail İHA'ları Ege semalarında! Skandal, bakın ne için bölgeye geldi
Avrupa Birliği'nden göçmenlere ilişkin akılalmaz bir adım geldi. AB kurumu Frontex, Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenleri engellemek için İsrail'den İHA tedarik etti.
Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlardan sorumlu kurumu Frontex, kıyı güvenliğini sağlamak amacıyla İsrail'den kiralanan insansız hava aracını Ege Denizi boyunca kullanacağını açıkladı.
Frontex, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii yapımı 6 milyon dolar değerinde olan IAI Heron İHA'sını 6 ay boyunca Ege Denizi'nde kıyı güvenliğini sağlamak hedefiyle kullanacak.
Ege Denizi'nde devriye atacak olan İHA, Girit'teki askeri havaalanında bulunurken topladığı görüntüleri Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatı'na iletecek.
Yunan basınına dayandırılan habere göre, söz konusu İHA, Türkiye'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin rotasını gözlemlemede önemli bir rol üstlenecek. Aynı zamanda uyuşturucu kaçakçıların tespit edilmesi kapsamında bir İsrail uçağı da uçuş yapabilecek.
Kaynak: Mepa News