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Dünya İsrail İHA düşürdüğünü açıkladı
Dünya

İsrail İHA düşürdüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'dan hava sahasına giren bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 18:42:00 - 2022-07-18 18:49:32
İsrail İHA düşürdüğünü açıkladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail hava kontrol birliklerinin, Lübnan'dan havalanan ve "Hizbullah'a ait olduğu tahmin edilen" bir İHA'yı tespit ederek düşürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun paylaştığı bir fotoğrafta düşürülen İHA'nın, sivil kullanım amaçlı profesyonel kamera "dron"u olduğu görüldü.

İsrail ordusu, 2 Temmuz'da da Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu. Olaydan sonra Lübnan Hizbullahından yapılan açıklamada, İHA'larla iki ülke arasında ihtilaflı deniz sahası Kariş'e saldırı düzenlediği doğrulanmıştı.

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