İsrail için ölümü göze alıyor: Selman'ın suikast korkusu!

ABD haber sitesi Politico'nun haberine göre Suudi Prens Muhammed Bin Selman, ülkesiyle İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmesi halinde suikaste kurban gitmekten endişe duyduğunu dile getirdi. Yani Selman normalleşme için ölümü bile göze alıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları acımasızca devam ederken İran'ın terör devletine ne zaman misilleme yapacağı merak konusu oldu. Doha'da ateşkes görüşmeleri devam ederken ABD haber sitesi Politico, Suudi Prens Muhammed Bin Selman'la ilgili dikkat çeken bir habere imza attı.

ABD medyasına göre; "İsrail ile ilişkilerimizi normaleştirme çabaları hayatımı riske atıyor." açıklamasını yapan Suudi Prens Muhammed Bin Selman, bu endişelerini Amerikan kongre üyelerine iletti.

Ülkesiyle aylardır Gazze'ye soykırım yapan İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmesi halinde suikaste kurban gitmekten korktuğunu dile getiren Selman, İsrail'le anlaştıktan sonra 1981 yılında suikaste kurban giden Mısır Lideri Enver Sedat'ı hatırlattı. Sedat'ı korumak için Amerika'nın önlem alıp almadığını sorguladı.

''İTİBARIM ZEDELENİR''

40 bin masum insanın hayatını kaybettiği Gazze'deki soykırımında sonra Arapların İsrail'e duyduğu öfkeye dikkat çeken Suudi veliaht prensi, İsrail ile anlaşabilmeleri için Filistin devletinin kurulmasına yönelik somut bir takvim oluşturulması ve adım atılması gerektiğine dikkat çekerken "Bu durum Suudi halkı ve tüm ortadoğu ülkelerinin halkları için önemli. Bölgemizin en büyük sorununu dikkate almazsam Kutsal toprakların koruyucusu olarak itibarım zedelenir." dedi.

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Adının açıklanmaması koşuluyla Politico haber sitesine konuşan üst düzey bir Suudi yetkili de Filistin meselesi çözülmeden Suudi Arabistan'ın İsrail'le anlaşmadan sağlayacağı ekonomik, teknolojik ve askeri faydalardan yeterince yararlanamayacağına vurgu yaptı. Üst düzey Suudi yetkili, Ortadoğu'da Filistin meselesi çözülmeden güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağının altını çizdi.

SUUDİ ARABİSTAN, ABD'DEN GÜVENLİK GARANTİLERİ İSTİYOR

Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme anlaşmasına varabilmek için ABD Başkanı Joe Biden'dan güvenlik garantileri istiyor. Suudi Arabistan, sivil nükleer programının desteklenmesini ve özellikle teknoloji alanında yatırımlar yapılmasını da talep ediyor. Suudi Arabistan, söz konusu taleplerinin yerine getirilmesi halinde Çin ile anlaşmalarını sınırlandırmayı vaadediyor.

ANLAŞMAYA VARILMASI ZOR

Söz konusu haberin son kısmında ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde İsrail ve Suudi Arabistan arasında bir anlaşmaya varılmasının zor olduğunu iddia etti. Buna karşın Suudi veliaht prensinin İsrail ile anlaşmayı ülkesinin geleceği açısından kritik olarak gördüğünün de altını çizdi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan veliaht prensin suikaste kurban gitmekten korkmasıysa ironi olarak nitelendirildi.