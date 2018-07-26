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İsrail Hitler'e rahmet okutuyor

Siyonist İsrail’in Gazze’de yaşayan 1 Milyon Filistinlinin 655 binini kendi topraklarında mülteci konumuna düşürdü. Terör devleti İsrail küçücük çocuklara işkence yapıyor, başlarına bomba yağdırıyor ve onları sakat bırakıyor.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:14
İsrail Hitler'e rahmet okutuyor

HARUN SEKMEN/ İSTANBUL

Siyonist İsrail’in Filistin topraklarına sergilediği vahşetin boyutları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Hitler’in ruhu İsrail’in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır” sözlerinin haklılığını da gözler önüne serdi. Terör devleti İsrail’in Gazze’de yaşayan 1 Milyon Filistinlinin 655 binini kendi topraklarında mülteci konumuna düşürdüğü, Filistin’in genelinde ise yüzde 60’lık bir nüfusu göçe zorladığı ortaya çıktı. Bölgeyi açık hava hapishanesine çeviren İşgalci İsrail’in Gazze’de yaşayan halkın yüzde 70’inin sağlıklı suyla, yüzde 45’inin ise temel gıdalarla buluşmasını engelleyerek insanlık dışı bir muameleye imza attığı öğrenildi. 86 bin 287 Filistinli bebeğin acil sağlık ihtiyacı olmasına rağmen doktor hizmetinden mahrum bırakıldığı belirlendi.

FİLİSTİNLİLER GÖÇE ZORLANIYOR

Büyük Şeytan ABD’den aldığı destekle Ortadoğu’da terör estiren İsrail, Filistin topraklarının yüzde 78’ini yasa dışı şekilde kontrol altında tutuyor. Kontrol altında tuttuğu bölgelerde uyguladığı insanlık dışı muamele ile bölge halkını göçe zorluyor. Siyonist İsrail’in zulmü neticesinde topraklarını terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin toplam nüfusa oranı yüzde 60’ı buluyor. Terör devleti İsrail’in insan haysiyetine yakışmayacak politikaları neticesinde 9 milyonluk Filistin nüfusunun 5 milyonu şuan mülteci yahut göçmen konumunda.

SU, GIDA VE SAĞLIK HİZMETİ YOK

İsrail özellikle Gazze’de, en temel insani ihtiyaçların bile ulaşmasına izin vermiyor. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir zulme imza atan İsrail, bölge halkının yüzde 45’inin temel gıda maddelere ulaşmasını engelliyor. Bununla da yetinmeyen İsrail, işgalci politikalarına boyun eğmeyen Gazze halkının temiz su ihtiyacına da ket vuruyor. Hali hazırda bölgenin yüzde 70’ine sağlıklı su verilmiyor. Yeni doğan bebeklerde İsrail’in zulmünden olumsuz etkileniyor. Her yıl ortalama 86.287 yeni doğan bebeğin acil sağlık hizmetine ihtiyacı varken, söz konusu sağlık hizmeti verilemiyor. Bunun neticesinde ise on binlerce çocuk sakat kalıyor yahut ölüyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:14
  1. israil
  2. filistin
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