İsrail Hamas ile takas yolunda

Münübe Yılmaz

Londra temelli A-Araby Al-Jadeed haber kaynağının açıklamasına göre, İsrail 9 Nisan’daki seçimlerden önce, Hamas ile bir takasa girişebilir. 2011 yılında, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin askeri olan Gilad Shalit’in teslim edilmesi karşılığında serbest bırakıldıktan sonra tekrar tutuklanan Filistinlileri geri isteyen Hamas, İsrail’in elinde bulunan Filistinli mahkumlar serbest bırakılmadan İsrail’in isteğini yerine getirmeyeceklerini belirtti. Hamas’ın askeri kanadı olan İzeddin El-Kassam Tugayları, “Tutuklu askerlerimizin teslimi olmadan, İsrail tarafı ile hiç bir anlaşma olmayacaktır” ifadesinde bulunarak, İsrail’in şartlara uymadığı önceki anlaşmadan ötürü terör devletine güvenmediklerini vurguladı. Hamas’ın son haftalarda izlediği politikaya tepki gösteren terror devleti İsrail ise, Katar’dan Filistin’e gelen yaklaşık 15 milyon dolarlık yardımın transferini durdurmuştu.