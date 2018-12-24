0553 313 94 23

İsrail güçlerinin üzerine Türk Bayrağıyla yürüdüler!

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' kapsamında düzenlenen deniz eylemine müdahale eden İsrail güçleri 14 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı. Zulme karşı tek yürek olan Filistinliler, tam teçhizatlı kalleş İsrail askerlerinin üzerine ellerinde Türk Bayraklarıyla yürüdü.

24 Aralık 2018 Pazartesi 20:41
İsrail güçlerinin üzerine Türk Bayrağıyla yürüdüler!

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen deniz eylemine müdahale eden İsrail askerleri 14 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı.

İsrail'in yaklaşık 12 yıldır aralıksız şekilde Gazze'ye kara, hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle her pazartesi günü gerçekleştirilen deniz eylemine çok sayıda Filistinli katıldı. Gazze'nin kuzeyinde İsrail sınırında yer alan kıyı bölgesinde düzenlenen eyleme İsrail güçleri müdahale etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 14 kişinin gerçek mermilerle yaralandığı belirtildi.

2 milyona yakın Filistinli zor şartlar altında

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 20 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle son bulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 20:41
  1. israil
  2. filistin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özbekistan-Tacikistan sınır koruma birlikleri ortak askeri konsey toplantısı
    1. Özbekistan-Tacikistan sınır koruma..
    2. Ürdün'den İsrail'e çağrı: Derhal sona..
    3. Ürdün'den "İsrail'in Aksa'ya yönelik..
    4. İsrail güçlerinin üzerine Türk..
    5. Karaciğer hastalıkları kendini nasıl..
    6. Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
    7. Şems-i Tebrizi'den nasihatler
    8. Av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
    9. "Evren Tasarımları-Kainat Formları"..
    10. Havuç suyu ağız kokusuna iyi geliyor
    11. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    12. Kara Harp Okulu darbe girişimi davası
    13. Hamileler dikkat!
    14. Kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle..
    15. İnsan nefsini değil önce evliliğini..
    16. Karınızı burnundan solutmanın yolları!
    17. MHP’li Sefer Aycan’dan 'süresiz..
    18. Bursa'da su kuyusuna düşen engelli öldü
    19. Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası..
    20. İsrail Ürdünlü iş adamını serbest..
    'Pezevenk'e açıklama: "Sana ne pezevenk" demişti
    'Pezevenk'e açıklama: "Sana ne pezevenk" demişti
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni