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Dünya İsrail güçleri yaralı Filistinliyi ambulanstan çıkararak gözaltına aldı!
Dünya

İsrail güçleri yaralı Filistinliyi ambulanstan çıkararak gözaltına aldı!

Yeniakit Publisher
2023-07-28 09:49:00 -
İsrail güçleri yaralı Filistinliyi ambulanstan çıkararak gözaltına aldı!

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ambulanstan sedyeyle taşıyarak gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ambulanstan sedyeyle taşıyarak gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin 3 Temmuz'daki Cenin Mülteci Kampı'na baskınında yaşanan olaya ilişkin görüntüyü paylaştı.

Kızılaydan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin yaralı Filistinliyi ambulansta sorguya çektiği, daha sonra ambulanstan çıkararak zorla askeri araca götürdüğü, sağlık ekiplerine de saldırarak silahla tehdit ettiği belirtildi.

Görüntülerde de birkaç İsrail askerinin, yaralı Filistinliyi sedyeyle alarak askeri araca götürdüğü görülüyor.

- İsrail'in Cenin saldırıları

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gününün ilk saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.
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İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli ölmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 Filistinli yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cenin baskınında hastanelere ve sağlık ekiplerine de saldırdığını duyurmuştu.

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