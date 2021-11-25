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Dünya İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere saldırdı
Dünya

İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere saldırdı

İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın güneyinde çıkan çatışmalarda 63 Filistinli yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 01:56:00 -
İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere saldırdı

İsrail güçleri, Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında çatışma çıktı. İsrail güçleri, Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ederken, Filistinli gençler ise İsrail güçlerine havai fişek atarak karşılık verdi.

Kudüs'teki Al-Amal Derneği tarafından yapılan açıklamada, çıkan çatışmalarda 63 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 3'ünün plastik mermilerin isabet etmesi sonucu, 60'ının ise gazdan etkilendiği ifade edildi. Yaralananlar arasında 2 sağlık çalışanının da bulunduğunu belirten Al-Aman, bunlardan 1'inin plastik mermiyle yaralandığını, diğerinin ise gazdan etkilendiğini kaydetti.

Ayrıca Kudüs'teki yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Kudüs'te yer alan Al-Isawiya bölgesinde Mansour Mahmoud adlı bir Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

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