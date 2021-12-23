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Dünya İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 14:02:00 -
İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Batı Şeria'daki baskınlarda 14 kişinin gözaltına alındığı aktarılan haberde, gözaltıların çoğunluğunun Nablus ile Cenin kentlerinde gerçekleştiği vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

 

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