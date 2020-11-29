İsrail Genelkurmay Başkanı: İran'ın Suriye'ye yerleşmesine karşı hareket etmeyi sürdüreceğiz

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin suikasta kurban gitmesinin ardından bölgede gerginlik arttı, İsrail Genelkurmay Başkanı Koçavi Suriye sınırını ziyaret ederek durumu askeri yetkililerle birlikte değerlendirdi.

Kochavi yaptığı açıklamada, "Mesajımız açık: İran'ın Suriye'deki yerleşimine karşı harekete geçmeye devam edeceğiz ve bize karşı herhangi bir saldırıya hazırlıklı olacağız." Dedi.

Bölgedeki İran güçlerini gerekçe olarak gösteren İsrail, başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların çoğunu üstlenmese de hem Beşar Esad rejimi hem de Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunu belirtiyor.