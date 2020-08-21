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Dünya İsrail Gazze'yi vurdu!
Dünya

İsrail Gazze'yi vurdu!

Terör devleti İsrail, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'na ait hedeflere saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 00:40:00 -
İsrail Gazze'yi vurdu!

Filistin'i işgal eden ve abluka altında tutan, Müslümanlara zulmeden terör devleti İsrail'in savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'na ait hedeflere hava saldırısı yaptı.

Konuyla ilgili Filistin Sağlık Bakanlığından ya da terörist İsrail'den şu anlık bir açıklama gelmediği ifade edildi.

Terörist İsrail ordusu bundan kısa bir süre önce Gazze Şeridi'nden gelen iki roketin Gazze ve İsrail arasında bulunan güvenlik çitlerinin bulunduğu bölgeye düştüğünü açıklamıştı. İsrail, bir haftadır Gazze'de Hamas'a ait olduğunu söylediği bazı noktaları hedef alıyor.

İsrail'in yanan uçurtmalarla başları dertte

İşgalci İsrail, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine helyum gazıyla şişirilmiş balonlar ve yanan uçurtma göndermesi sebebiyle bölgede yangın çıktığını ileri sürüyor.

Gazze'den geldiğini öne sürdükleri yanan uçurtma ve balonlara bir çözüm üretemeyen işgalci İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları gerçekleştiriyor.

Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdüler!

İsrail, 12 Ağustos tarihinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüş, ardından bölgeye akaryakıt girişine de yasak getirmişti.

Okulu hedef aldılar

Haftanın başından beri Gazze Şeridi'ne hava saldırıları yapan terör devleti İsrail, 13 Ağustos tarihinde de Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ait bir okulu hedef almıştı.

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