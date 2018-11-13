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İsrail Gazze’den kaçtı

Gazze’ye sızan siyonistler, büyük bir saldırıya hazırlanırken Kassam Tugayları tarafından fark edildi ve çatışma çıktı. Kassam Komutanı Nur Bereke’nin de aralarında olduğu 7 şehid verilirken, 7 kişi de yaralandı. Çatışmada bir İsrail subayı öldürüldü biri de yaralandı. Sıkışan askerler için hava saldırısı yapıldı ve korkaklar helikopterle kaçırıldı.

13 Kasım 2018 Salı 15:14
İsrail Gazze’den kaçtı

Terörist İsrail’in saldırganlığı bitmiyor... Önceki gece Gazze sınırından sızıp, Han Yunus Kentinin 3 kilometre kadar içine giren ve büyük bir saldırıya hazırlanan siyonist askerler, Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları tarafından fark edilince çatışma çıktı. Filistin güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ile Kassam Tugayları arasında çıkan çatışmanın ardından, İsrail, bölgedeki birliğini havadan tahliye etti.

Korkaklar helikopterle kaçtı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA), bölgede sıkışıp kalan siyonist askerleri Gazze’den çıkarmak için devreye girdi. Düzenlenen yoğun hava saldırılarının oluşturduğu ortamdan yararlanarak güvenli iniş yapma imkanı bulan helikopter, aralarında bir ölü bir de yaralının bulunduğu askeri birliği bölgeden tahliye etti.

İsrail bomba yağdırdı

Tahliye işleminin ardından İsrail güçleri saldırıda kullandıkları 3 aracı da düzenledikleri hava saldırısıyla imha ederek kullanılamaz hale getirdi. Siyonist orduya ait savaş uçakları, suikast ekiplerinin bulunduğu yere giden bölge ve yollara da hava saldırıları düzenledi. Söz konusu saldırılarda bir motosiklet, bir araç, tarım arazisi, oyun parkı, bir bina, Kassam Tugayları’na ait bir mevzi ve bir de araba tamir atölyesi vuruldu.

“İsrail’e iyi ders verildi”

Kassam Komutanı Selame Bereke (37) ile Muhammed Macid Musa el-Karra (23), Alaeddin Muhammed Kuveydir (22), Mustafa Hasan Ebu Ude (21), Muhammed Atallah Musabbih (25), Ala Nasrullah Abdullah Fuseyfis (19) ve Ömer Naci Müslim Ebu Hatır (21) saldırılarda şehit düşen Filistinliler oldu. Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamada, “İsrail’in Gazze’ye girişi özellikle komutan Nur Bereke’ye suikast niyeti taşımıyordu. Bu büyük bir saldırı planıydı ve kartları karma amacı bulunuyordu. Olayın sorumluluğu tamamen İsrail’e ait. Direniş tarafından gece İsrail’e iyi bir ders verildi” ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:14
  1. Terörist İsrail
  2. Gazze sınırı
  3. Han Yunus
  4. Hamas
  5. İzeddin el-Kassam Tugayları
  6. Kassam Tugayları
  7. İnsansız Hava Aracı (İHA)
  8. Siyonist ordu
  9. Kassam Komutanı Selame Bereke
  10. Muhammed Macid Musa el-Karra
  11. Alaeddin Muhammed Kuveydir
  12. Mustafa Hasan Ebu Ude
  13. Muhammed Atallah Musabbih
  14. Ala Nasrullah Abdullah Fuseyfis
  15. Ömer Naci Müslim Ebu Hatır

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