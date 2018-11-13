İsrail Gazze’den kaçtı

Terörist İsrail’in saldırganlığı bitmiyor... Önceki gece Gazze sınırından sızıp, Han Yunus Kentinin 3 kilometre kadar içine giren ve büyük bir saldırıya hazırlanan siyonist askerler, Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları tarafından fark edilince çatışma çıktı. Filistin güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ile Kassam Tugayları arasında çıkan çatışmanın ardından, İsrail, bölgedeki birliğini havadan tahliye etti.

Korkaklar helikopterle kaçtı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA), bölgede sıkışıp kalan siyonist askerleri Gazze’den çıkarmak için devreye girdi. Düzenlenen yoğun hava saldırılarının oluşturduğu ortamdan yararlanarak güvenli iniş yapma imkanı bulan helikopter, aralarında bir ölü bir de yaralının bulunduğu askeri birliği bölgeden tahliye etti.

İsrail bomba yağdırdı

Tahliye işleminin ardından İsrail güçleri saldırıda kullandıkları 3 aracı da düzenledikleri hava saldırısıyla imha ederek kullanılamaz hale getirdi. Siyonist orduya ait savaş uçakları, suikast ekiplerinin bulunduğu yere giden bölge ve yollara da hava saldırıları düzenledi. Söz konusu saldırılarda bir motosiklet, bir araç, tarım arazisi, oyun parkı, bir bina, Kassam Tugayları’na ait bir mevzi ve bir de araba tamir atölyesi vuruldu.

“İsrail’e iyi ders verildi”

Kassam Komutanı Selame Bereke (37) ile Muhammed Macid Musa el-Karra (23), Alaeddin Muhammed Kuveydir (22), Mustafa Hasan Ebu Ude (21), Muhammed Atallah Musabbih (25), Ala Nasrullah Abdullah Fuseyfis (19) ve Ömer Naci Müslim Ebu Hatır (21) saldırılarda şehit düşen Filistinliler oldu. Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamada, “İsrail’in Gazze’ye girişi özellikle komutan Nur Bereke’ye suikast niyeti taşımıyordu. Bu büyük bir saldırı planıydı ve kartları karma amacı bulunuyordu. Olayın sorumluluğu tamamen İsrail’e ait. Direniş tarafından gece İsrail’e iyi bir ders verildi” ifadelerine yer verildi.