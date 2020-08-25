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Aktüel İsrail Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu
Aktüel

İsrail Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu

Yeniakit Publisher
2020-08-25 05:38:15 -
İsrail Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu

GAZZE (AA) - İsrail, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bazı noktalara saldırı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçakları ve tankların Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bir tünel ile bazı askeri noktalara saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail savaş uçakları ile tankları boş arazileri ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı gözlem noktalarını bombaladı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bunların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

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