İsrail gazetesinden bomba iddia! ABD o uçakları vermiyor

Münübe Yılmaz

Washington ve Tel Aviv’in İran’a yönelik bir saldırıya girişip girişmeyeceği merakla beklenirken, İsrail’in en çok satan gazetesi Yedioth Ahronoth’ta ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gazete, ABD’nin, İran'ı vurabilecek yakıt ikmal uçaklarını İsrail'e vermeyi reddettiğini duyurdu. Yossi Yehoshua imzalı yazıda "İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD ziyareti sırasında Amerikan ordusundan 4 yakıt ikmal uçağının teslimatının hızlandırılmasını istedi, ancak bu uçakların İran'a muhtemel bir saldırı sırasında kullanılabileceğini düşünen ABD bu talebi geri çevirdi” ifadeleri kullanıldı.

İlk teslimat için 2024’ün sonuna tarih verildi

Mart ayında, bombardıman uçaklarına havada yakıt ikmali yapacak ve İran’daki hedeflerine ulaşıp geri dönmelerine izin verecek yeni KC-46 tankerlerini sipariş eden İsrail’e ilk teslimat için 2024’ün sonuna tarih verildiği belirtildi. Yedioth Ahronoth’taki haberde ayrıca, İran’a yönelik olası bir saldırı için hazırlıklarını hızlandıran İsrail’in, çeşitli mühimmatlar ve Demir Kubbe önleme füzeleri için yapılan tedarik anlaşmalarına paralel olarak Hava Kuvvetleri'ni ayrıntılı ve güncel bir eğitime tabi tutacağı da iddia edildi.

Gantz, eli boş mu döndü?

Tel Aviv’deki askeri kaynaklar, geçtiğimiz hafta Washington’a seyahat eden İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın, İran’ın nükleer tesislerini yok etmek için ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin’den yeni nesil Amerikan silahları talep edeceğini belirtmişti. Gantz’ın aynı zamanda, son derece gizli ve sofistike ABD ekipman ve teknolojilerini edinmeyi planladığı da ifade edilmişti.