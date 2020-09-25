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Aktüel İsrail, Filistinli şehidin naaşını bir yıl sonra teslim etti
Aktüel

İsrail, Filistinli şehidin naaşını bir yıl sonra teslim etti

Yeniakit Publisher
2020-09-25 23:27:07 -
İsrail, Filistinli şehidin naaşını bir yıl sonra teslim etti

ERİHA (AA) - İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askeri kontrol noktasında şehit ettiği Filistinli kadının naaşını yaklaşık bir yıl sonra ailesine teslim etti.

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi Sözcüsü Selva Hamad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgalci İsrail yönetiminin Filistinli Nayife Keabine'nin (50) cenazesini Batı Şeria'nın Eriha kentinde yaşayan ailesine teslim ettiğini söyledi.

Hamad, İsrail yönetiminin halen 66 Filistinli şehidin naaşını alıkoyduğunu aktardı.

İsrail'in bazı Filistinlilerin cesetlerini halen morglarda tuttuğunu kaydeden Hamad, bazılarını ise yakınlarına haber vermeden Rakamlar Mezarlığı'na defnettiğini ifade etti.

Filistinli Nayife Keabine, 18 Eylül 2019'da Kalendiya askeri kontrol noktasında İsrail askerlerinin açttığı ateş sonucu şehit edilmişti. İsrail askerleri sağlık görevlilerinin Keabine'ye müdahelesine izin vermemiş ve Filistinli kadın kan kaybından hayatını kaybetişti.

İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu mezarlara defnediyor. Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi'ne göre İsrail tarafından 1967 yılından bu yana çeşitli şekillerde şehit edilen 254 Filistinlinin naaşı Rakamlar Mezarlığı'nda tutuluyor.


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