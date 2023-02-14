İsrail, Filistinli genci katletti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da sabah düzenlediği baskında yaralanan 17 yaşındaki Filistinli, kurtarılamadı.

Filistin Kızılay yetkilisi Adnan Ganimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tubas kentinin güneyinde yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında biri ağır, 2 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Ganimi, kurşun isabet etmesi sonucu başından ağır yaralanan Filistinlinin acilen Nablus'taki Rafidiye Hastanesine sevk edildiğini kaydetti.

İsrail güçlerinin üzerine köpeği saldırttığı diğer Filistinlinin ise iki bacağında yaralar oluştuğunu anlatan Ganimi, onun da Tubas Hastanesine nakledildiği bilgisini paylaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise sabah saatlerinde İsrail güçlerinin Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Mahmud Macid Muhammed el-Ayadi'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Mülteci kampı sakinlerinden Filistinli aktivist Halid Mansur ise AA muhabirine, İsrail ordu güçlerinin bir vatandaşı gözaltına almak için sivil bir araçla sabah bölgeye baskın düzenlediğini söyledi.

Bölge sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine Filistinliler ile İsrail güçleri arasında olay çıktığını aktaran Mansur, ardından İsrail'in bölgeye takviye güç gönderdiği belirtti.

Mansur, olayda 2 Filistinlinin yaralandığını ve bir Filistinlinin gözaltına alındığını ifade etti.