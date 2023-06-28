İsrail, Filistin ve Mısır harekete geçti: bölgede doğalgaz rezervi artıyor! İlgili flaş karar, şok detay

İsrail, Mısır ve Filistin yönetimi ile koordinasyon halinde Gazze Şeridi açıklarındaki doğalgaz sahasının geliştirilmesine onay verdiğini duyurdu. Son yirmi yıldır zaman zaman gündeme gelen Gazze Deniz sahasını geliştirme projesinin Filistin bütçesine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, “Projenin hayata geçirilmesi, İsrail devletinin konuyla ilgili güvenlik ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla, Filistin Yönetimi ile koordinasyon halinde güvenlik birimleri arasındaki eşgüdüme, Mısır ile doğrudan diyaloga ve Ulusal Güvenlik Konseyi liderleriğinde bakanlıklar arası personel çalışmasının tamamlanmasına tabidir(subject to)” denildi. 1999 yılında keşfedilen Gazze Deniz gaz sahasının yaklaşık 30 milyar metreküplük bir rezerve sahip olduğu öngörülüyor. Sahanın Filistin yönetimi altındaki toprakların enerji ihtiyacını tamamen karşılayabileceği belirtilirken, çıkarılan gazın bir kısmının da ihraç edilebileceği bekleniyor.

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