İsrail, engelli bir Filistinlinin evini böyle yıktı!
İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan İsaviye kasabasında Filistinlilere ait bir evi yıktı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan İsaviye kasabasında Filistinlilere ait bir evi yıktı.
İsaviye kasabasında bulunan ve Hatim Ebu Reyyala adlı bir Filistinliye ait olduğu ifade edilen ev buldozerlerle yıkıldı. İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere ait evi yıkmadan önce İsaviya kasabasına baskın düzenlediği açıklandı.
İsrail güçlerinin, engelli Filistin vatandaşı Ebu Reyyala'nın gözleri önünde evini yıkması büyük tepki topladı.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde, söz konusu bölgede İsrail polisi ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Öte yandan İsrail birliklerinin işgal altında bulunan Kudüs'teki başka bir kasabada Filistinlilere ait tarımsal yapıları yıktığı ifade edildi.
İşgalden bu yana yüzlerce ev yıkıldı
İsrail, genellikle "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin evlerini yıkıyor.
İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Doğu Kudüs'te o tarihden bu yana Filistinlilere ait yüzlerce evin yıkıldığı biliniyor.
Kaynak: Mepa News