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İsrail duyurdu: İmzalamayacağız

İsrail, önümüzdeki ay Fas'ta yapılacak olan konferansta 'Dünya Göçmen Paktı'nı imzalamayacağını duyurdu.

20 Kasım 2018 Salı 15:57
İsrail duyurdu: İmzalamayacağız

İsrail, Aralık ayında Fas'ta yapılacak bir konferansta imzalanması planlanan Dünya Göçmen Paktı'nı imzalamayacağını açıkladı.

Başbakan Benyamin Netanyahu, İsrail'in BM Dünya Göçmen Paktı'na katılmayacağını ve bugüne kadar yaptığı gibi yasadışı göçmenlere karşı sınırlarını korumaya devam edeceğini belirtti.

"Bunu yapmaya devam edeceğiz"

Netanyahu, "Dışişleri Bakanını, İsrail'in bu anlaşmanın parçası olamayacağını ve imzalamayacağını ilan etmesi için görevlendirdim. Sınırlarımızı yasadışı göçmenlere karşı korumayı taahhüt ediyoruz. Yaptığımız şey buydu ve bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da, söz konusu anlaşmaya imza vermeyi reddetmişti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:57
  1. İsrail
  2. ABD

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