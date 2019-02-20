0553 313 94 23

İsrail duyurdu: ABD'ye karşı S-300'leri aktifleştirdiler

İsrail merkezli ImageSat şirketi, Venezuela'nın ABD'nin olası saldırı girişime karşı S-300'leri aktif hale getirdiğini fotoğraflarla paylaştı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:15
İsrail duyurdu: ABD'ye karşı S-300'leri aktifleştirdiler

İsrail merkezli ImageSat şirketi Venezuela'nın Rusya'dan aldığı orta irtifa BUK-M2 hava savunma füzelerinin test edildiğini ve S-300'lerin aktif hale getirildiğinin görüntülerini paylaştı.

İsrail merkezli uydu görüntüleri analiz şirketi olan ImageSat International (iSi), Venezuela'nın Rusya'dan aldığı orta irtifa karadan havaya fırlatılan hava araçlarını düşürmek amaçlı füzeler olan BUK-M2 hava savunma sisteminin test edildiğini, olası bir ABD hava saldırısına karşı S-300'lerin aktif hale getirildiğinin uydudan alınmış görüntülerini paylaştı.



ImageSat Venezuela'nın S-300 hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğinin görüntülerini ilk olarak 8 Şubat'ta paylaşmıştı. Yeni yayınlanan uydu görüntülerinde ise S-300'lerin halen Venezuela'daki Capitan Manuel Rios havaalanında bulunduğu görülüyor. ImageSat S-300’lerin halen aktif olduğunu iddia ediyor.

ImageSat, daha önce Esed rejimine teslim edilen Rus S-300 uzun menzilli karadan havaya füze sistemlerinin Masyaf kentinde aktif hale getirildiğini, ayrıca Rusya’nın, Ukrayna'nın güneydoğu sınırına nükleer kapasiteli İskender füzeleri yerleştirdiğini de uydu görüntüleri ile deşifre etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:15
  1. İsrail
  2. ABD

YORUM YAZ

  • Bükücü Bükücü 1 sa önce
    Allahsız kitapsız katil siyonistleri modura sizin gibi siyonist itleri tanımadığından yandan katil şeytan abd itini uyandırmayamı kalkıyon
  • SelimSelim1 sa önce
    Eee ne olacaktı adam ülkesini global çeteye karşı korumayacak mı? Umarım ABD saldırırda 5-10 uçakları düşer.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kurşunlu’da Muhtarlar Toplantısı
  1. Kurşunlu’da Muhtarlar Toplantısı
  2. "Kendimizi zengin etmek için..
  3. Yılmaz: Birliğimiz, beraberliğimiz..
  4. Cizre’de ‘Işığımızla her alanda..
  5. Manisa’da 100 kilogramlık yayın balığı..
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atamayla..
  7. Korkutan deprem! Adıyaman beşik gibi..
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki..
  9. Altın tahvili ve altına dayalı kira..
  10. Tekkeköy halkından Cumhur İttifakı’na..
  11. Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti..
  12. Abdurrahman Uzun Bayrampaşalı..
  13. HKÜ’de stratejik planlarını..
  14. Vali Kaymak’tan öğrencilere tavsiyeler
  15. Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
  16. Jandarma’dan minik öğrencilere trafik..
  17. Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi’nde..
  18. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş ve..
  19. "İran'ın stratejisi İsrail'le savaş..
  20. Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı..
  21. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
  22. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
  23. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
  24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
  25. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
  26. Festival öncesi davul zurna ile..
  27. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
  28. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
  29. Başkan Türel Google Trends..
  30. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
İstanbul için son anket açıklandı!
İstanbul için son anket açıklandı!

Günün Karikatürü

20 Şubat 2019
Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı