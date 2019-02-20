İsrail duyurdu: ABD'ye karşı S-300'leri aktifleştirdiler

İsrail merkezli ImageSat şirketi Venezuela'nın Rusya'dan aldığı orta irtifa BUK-M2 hava savunma füzelerinin test edildiğini ve S-300'lerin aktif hale getirildiğinin görüntülerini paylaştı.

İsrail merkezli uydu görüntüleri analiz şirketi olan ImageSat International (iSi), Venezuela'nın Rusya'dan aldığı orta irtifa karadan havaya fırlatılan hava araçlarını düşürmek amaçlı füzeler olan BUK-M2 hava savunma sisteminin test edildiğini, olası bir ABD hava saldırısına karşı S-300'lerin aktif hale getirildiğinin uydudan alınmış görüntülerini paylaştı.





ImageSat Venezuela'nın S-300 hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğinin görüntülerini ilk olarak 8 Şubat'ta paylaşmıştı. Yeni yayınlanan uydu görüntülerinde ise S-300'lerin halen Venezuela'daki Capitan Manuel Rios havaalanında bulunduğu görülüyor. ImageSat S-300’lerin halen aktif olduğunu iddia ediyor.

ImageSat, daha önce Esed rejimine teslim edilen Rus S-300 uzun menzilli karadan havaya füze sistemlerinin Masyaf kentinde aktif hale getirildiğini, ayrıca Rusya’nın, Ukrayna'nın güneydoğu sınırına nükleer kapasiteli İskender füzeleri yerleştirdiğini de uydu görüntüleri ile deşifre etmişti.