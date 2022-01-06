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Dünya İsrail, Doğu Kudüs'te 3 bin 557 haneli yeni yasa dışı Yahudi yerleşim inşasını onayladı
Dünya

İsrail, Doğu Kudüs'te 3 bin 557 haneli yeni yasa dışı Yahudi yerleşim inşasını onayladı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Bölge Planlama ve İnşa Komitesi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 557 haneli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri inşasını onayladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 08:42:00 -
İsrail, Doğu Kudüs'te 3 bin 557 haneli yeni yasa dışı Yahudi yerleşim inşasını onayladı

İsrailli Kanal 7 adlı televizyon kanalında yer alan habere göre, Komite tarafından onaylanan projelerden biri, Givat Hamatos yerleşim bölgesi ile Doğu Kudüs'teki Har Homa (Cebel Ebu Ganim) yerleşimi arasında bin 465 yerleşim biriminden oluşan yeni bir mahalle kurulmasını içeriyor.

Haberde diğer projenin de işgal altındaki Doğu Kudüs topraklarındaki French Hill yerleşim yerinde yaklaşık 2 bin 92 konutun inşasını hedeflediği belirtildi.

İsrailli sivil toplum örgütü Barış Şimdi (Peace Now) tarafından açıklamada, Kudüs Belediyesi'nin yerel komitesi tarafından yerleşim planlarının onaylanmasının sadece bir tavsiye olduğu ve Komite'nin planları onaylama yetkisine sahip olmadığı belirtildi.

Peace Now daha önceki açıklamalarında, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinde ikiye katlandığını belirtmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bini Batı Şeria'da 150 bin kadarı Doğu Kudüs'te olmak üzere yaklaşık 600 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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