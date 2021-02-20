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Dünya İsrail cezaevinde 6 ay önce vefat eden Filistinli esirin cenazesi toprağa verildi
Dünya

İsrail cezaevinde 6 ay önce vefat eden Filistinli esirin cenazesi toprağa verildi

İsrail’in ﻿Ofer Hapishanesi'nde geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve İsrail makamlarınca naaşı dün yakınlarına teslim edilen Filistinli tutuklu Davud Talad el-Hatib'in cenazesi işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen törenle defnedildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 17:01:00 -
İsrail cezaevinde 6 ay önce vefat eden Filistinli esirin cenazesi toprağa verildi

Filistinli tutuklu Davud Talad el-Hatib’in Batı Şeria’nın Beytullahim kentindeki Beyt Cala Devlet Hastanesi’nden alınan naaşı, cenaze namazı kılınmak üzere Mehd Meydanı’nda bulunan Hazreti Ömer Camisi’ne getirildi.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze namazından sonra Hatib’in naaşı tekbir ve sloganlar eşliğinde El-Ubeyyat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, 2002'de İsrail güçleri tarafından tutuklanan Hatib, 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hatib, Ramallah’ın batısındaki Ofer Hapishanesi'nde 2017’de kalp krizi geçirmiş ve tedavi edildikten sonra yeniden cezaevine gönderilmişti. 45 yaşındaki Filistinli, cezasının sona ermesine yaklaşık 4 ay kala 2 Eylül 2020’de geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

"İsrail'in tıbbi ihmal politikası sonucu şehit oldu"

Beytullahim'deki Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Munkiz Ebu Atvan, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Hatib'in naaşını vefatından yaklaşık 6 ay sonra yakınlarına teslim ettiğini belirtmişti.

Hatib'in vefatından İsrail'in sorumlu olduğunu kaydeden Ebu Atvan, "İsrail Cezaevleri İdaresinin Filistinli tutuklulara uyguladığı tıbbi ihmal politikası sonucu Hatib şehit oldu." demişti.

Ebu Atvan ayrıca, İsrail'in bazı Filistinli tutukluların naaşlarını 40 yılı aşkın süredir teslim etmediğini hatırlatmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde 226 Filistinli tutuklu yaşamını yitirdi.

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