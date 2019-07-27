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İsrail Büyükelçisi Oryan, Makedonya Cumhurbaşkanı'na 'palyaçoluk' yaptı

Terör devleti İsrail'in Makedonya Büyükelçisi Dan Oryan, Makedonya Cumhurbaşkanı önünde amuda kalkarak palyaçoluk yaptı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:47
İsrail Büyükelçisi Oryan, Makedonya Cumhurbaşkanı'na 'palyaçoluk' yaptı

Makedonya'daki terör devleti İsrail'in Büyükelçisi Dan Oryan, 6 Mayıs'ta Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı seçilen Stevo Pendarovski ziyaret gerçekleştirdi.

Oryan, ziyarette diplomasinin pek de alışık olmadığı hareketler sergiledi.

Makedon Cumhurbaşkanı 'Komik' dedi

Oryan, Cumhurbaşkanı Pendarovski'nin önünde amuda kalktı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ise o anın fotoğrafını Facebook hesabından paylaştı ve şu notu düştü: "İsrail Büyükelçisi’nin amuda kalktığı bu fotoğraf, hem bir ilham kaynağı hem de spor yapmanın ne kadar önemli ve bazen komik olacağı hakkında bir kanıt olabilir."

 

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:47
  1. Dan Oryan
  2. Stevo Pendarovski
  3. Makedonya Cumhurbaşkanı
  4. Kuzey Makedonya

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