  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu temizliğe başlıyor: CHP’de 5 isim topun ağzında! Down Sendromlu çocuğun Erdoğan sevgisi! Fetih coşkusuna damga vuran görüntü Habertürk ne yapmaya çalışıyor? Kurban Bayramı sabahı köpek yayını! İzmir'de çocuk istismarı şoku! 11 yaşındaki çocuğun müstehcen görüntüleri savcılığı harekete geçirdi Kılıçdaroğlu’ndan adaylık sinyali: Genel merkezdeki afişlerde dikkat çeken detay Küresel haydutu çıldırtan karar: Trump'ın ismi sökülüp atıldı! Artık CHP yerine bakın ne diyorlar! Ali Mahir partililerle buluşacakları il başkanlığını bakın nasıl ilan etti! ABD'den İran'a 1 milyar dolarlık kripto darbesi! Washington düğmeye bastı: İran'ın dijital servetine el konuldu Emeklinin gönlü böyle alınacak! En düşük emekli maaşı için çılgın rakam... CHP’de hesap savaşı! Sosyal medya şifreleri krizi büyütüyor
Gündem İsrail BM’nin kara listesinde: Kararın dayanağı, belgelenmiş cinsel şiddet bulguları
Gündem

İsrail BM’nin kara listesinde: Kararın dayanağı, belgelenmiş cinsel şiddet bulguları

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail BM’nin kara listesinde: Kararın dayanağı, belgelenmiş cinsel şiddet bulguları

Filistin Dışişleri Bakanlığı, BM’nin İsrail’i çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uygulayan tarafların yer aldığı listeye dahil etme kararının kapsamlı inceleme, hukuki değerlendirme ve belgelenmiş bulgulara dayandığını bildirdi.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in "utanç listesi"ne alınmasına yönelik süreçte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e destek verdiklerini belirtti.

Açıklamada, İsrail'in ve ona bağlı resmi ya da gayriresmi kurumların, işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinlilere karşı sistematik ihlallerde bulunduğu ifade edildi.

Özellikle gözaltı merkezleri, toplama kampları ve hapishanelerde tutulan Filistinli esirler ile dayanışma aktivistlerinin işkence, cinsel şiddet ve tecavüze maruz bırakıldığı aktarılan açıklamada, bu yöntemlerin Filistinlileri sindirmek ve zorunlu göçe zemin hazırlayacak koşullar oluşturmak amacıyla uzun yıllardır sistematik biçimde kullanıldığına dikkat çekildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in "utanç listesi"ne alınmasına zemin hazırlayan bulguların ortaya çıkarılmasında rol oynayan BM ve uluslararası toplumun çabalarının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, "cezasızlık ve hesap vermezlik ortamının" İsrail'i, Filistin halkına yönelik ihlallerini ve suçlarını sürdürme konusunda cesaretlendirdiği de vurgulandı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Dannon, 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'in BM tarafından "utanç listesi" olarak da bilinen "kara listeye" eklendiğini duyurmuştu.

İsrail yönetimi ise tepki olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurmuştu.

Katil İsrail Filistinlilerin buğday tarlalarını yaktı
Katil İsrail Filistinlilerin buğday tarlalarını yaktı

Gündem

Katil İsrail Filistinlilerin buğday tarlalarını yaktı

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker İsrail ile Türkiye savaşını böyle yorumladı
Emekli Büyükelçi Uluç Özülker İsrail ile Türkiye savaşını böyle yorumladı

Gündem

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker İsrail ile Türkiye savaşını böyle yorumladı

Siyonist ahlaksızlık tescillendi! BM kara listeye alınan katil İsrail'in kirli yüzünü bir kez daha dünyaya haykırdı!
Siyonist ahlaksızlık tescillendi! BM kara listeye alınan katil İsrail'in kirli yüzünü bir kez daha dünyaya haykırdı!

Gündem

Siyonist ahlaksızlık tescillendi! BM kara listeye alınan katil İsrail'in kirli yüzünü bir kez daha dünyaya haykırdı!

Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!
Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!

Gündem

Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!

İşgalci İsrail yine kan döktü!
İşgalci İsrail yine kan döktü!

Dünya

İşgalci İsrail yine kan döktü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kara liste’ymiş!

BM’yi kim takıyor ki, var mı ipleyen? tüm dünyasal katliam ve vahşetler BM’nin kontrol ve nezaretinde yapılmıyor mu? onun teminatı altında yürütülmüyor mu? Kosova öyle olmadı mı? Bosna öyle olmadı mı? Suriye öyle olmadı mı? Myanmar öyle olmadı mı? Kıbrıs Türk kesimi (74 öncesi) öyle olmadı mı? Irak öyle olmadı mı? Afganistan öyle olmadı mı? BM flamasını gören mazlumlar korkudan kendilerini suya atıp suyun altında nefes alarak gizlemiyorlar mı?
Maske tamamen düştü! Özgür Özel'in FETÖ okullarındaki ödül töreninden gizli odalardaki ihanet yeminlerine kadar tüm kirli arşivi deşifre oldu!
Gündem

Maske tamamen düştü! Özgür Özel'in FETÖ okullarındaki ödül töreninden gizli odalardaki ihanet yeminlerine kadar tüm kirli arşivi deşifre oldu!

Şaibeli kurultayda emaneten CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan ve mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı ile genel başkanlığı iptal edil..
Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'
Gündem

Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel sekreteri Gürsel Tekin, parti içinde yaşanan ve mahkeme salonlarına kadar taşınan liderlik ve deleg..
Başörtüsü karşıtından Hırsız savunması: Hukuk mukuk dinlemeyiz, hırsızımıza dokunanı yakarız!
Gündem

Başörtüsü karşıtından Hırsız savunması: Hukuk mukuk dinlemeyiz, hırsızımıza dokunanı yakarız!

Ali Karahasanoğlu, kaleme aldığı bugünkü yazısında, CHP kurultaylarına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin ver..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23