İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'ni sattı

Geçen hafta açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilişkilerini "tamamen normalleştirmeleri" için bir anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.

Filistin davasına ihanet eden Dubai yönetimine Tel Aviv'den beklemedikleri bir darbe geldi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington yönetimine Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili çağrı yaptı.

Haberde Netanyahu'nun BAE'ye gelişmiş teknolojik donanım satışını kabul ettiği ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği savaş uçaklarının BAE'ye satışına karşı olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı çağrıda Ortadoğu'da gelişmiş ABD savaş uçaklarına sahip tek ülke olarak kalmayı istediği aktarıldı.