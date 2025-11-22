İsrail Bergusi'yi cezaevinde öldürmeye çalışıyor!

İsrail'in "Yoldaki Mühendis" lakabıyla tanınan Abdullah Bergusi'yi tutulduğu cezaevinde öldürmeye çalıştığı rapor edildi.

Filistinli Tutsaklar Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Abdullah Bergusi'nin İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nde ağır fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldığı bildirildi.

53 yaşındaki Bergusi'nin maruz kaldığı muamelenin "yavaş bir infaz" olduğu ve "her an ölümüne yol açabileceği" vurgulandı.

Bergusi'ye yönelik muamele, "İsrail'in kendisini öldürmeye çalıştığı" şeklinde yorumlanıyor.

Yapılan açıklamada Bergusi'nin 25 aydan uzun bir süredir sistematik saldırılara maruz kaldığı, hücresine köpekler kullanılarak baskınlar yapıldığı ve vücudundan kanlar akana kadar coplarla darp edildiği kaydedildi. Bergusi'nin kıyafet parçaları ve basit temizlik malzemeleriyle yaralarını tedavi etmek durumunda kaldığı vurgulandı.

Bergusi'nin üç aydır sağ dirseğinde ve elinde ciddi kırıklar olduğu halde herhangi bir tedavi görmediği, ayrıca sol elinin küçük parmağında kırık, göğsünün sağ tarafındaki son iki kaburgasında kırıklar ve elinde yırtık tendonlar olduğu belirtildi. Ayrıca açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaklaşık 35 kilo kaybettiği de ifade edildi.

İsrail'in Abdullah Bergusi'ye yönelik işkenceleri sürüyor

Tutsaklar Medya Ofisi, Bergusi'ye elektrik işkencesi yapıldığını, uyuz hastalığının yayıldığı bir odada tutulduğunu ve vücudunda çıbanlar çıktığını kaydetti. Bergusi'nin şu anda ellerini hareket ettirmekte ciddi zorluklar yaşadığı, ellerinden birinin neredeyse tamamen felç olduğu, İsrail'in kendisine basit ağrı kesici bile sağlamayı reddettiği aktarıldı.

Bergusi geçmişte Hamas'ın Batı Şeria'daki askeri kanadının komutanıydı.

Şimdiye kadar 17 kitap yazdığı belirtilen, Türkiye'de de "Yoldaki Mühendis" isimli iki serilik kitapla tanınan Abdullah Bergusi, 67 kez müebbet olmak üzere 5 bin 200 yıl mahkumiyet süresiyle insanlık tarihinin en uzun hapis cezası alan mahkumlarından biri olarak addediliyor.

Kaynak: Mepa News