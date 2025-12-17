İsrail Batı Yaka'da 16 yaşındaki genci katletti

İsrail güçlerinin Batı Yaka'da gerçekleştirdikleri baskında 16 yaşındaki bir çocuğu vurarak öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kenti yakınlarındaki Tuku kasabasına düzenlediği baskında 16 yaşındaki bir Filistinliyi vurarak öldürdüğünü açıkladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın Tuku kasaba konseyi başkanına dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri Pazartesi günü geç saatlerde kasabanın merkezine baskın düzenleyip ayrım gözetmeksizin ateş açmaya başladı.

Açılan ateş sonucu Ammar Yasir Sabah adlı genç göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

İsrail ordusu Reuters'a yaptığı açıklamada, "askerlere taş atıldığını ve askerlerin de ateşle karşılık verdiğini" belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre Ocak ayından bu yana Batı Şeria'da 18 yaşından küçük 53 Filistinli çocuk İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede öldürülen Filistinlilerin sayısı 1000'i aşmış durumda.

İsrail işgali altındaki Batı Yaka'da son dönemde saldırılar artış gösteriyor. Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları keskin bir şekilde artarken, ordu hareket kısıtlamalarını sıkılaştırıyor ve birçok şehirde kapsamlı baskınlar düzenliyor.

Kaynak: Mepa News