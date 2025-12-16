Lockheed Martin duyurdu: İki NATO ülkesi için F-16 Block 70’ler hazır

ABD’li savunma sanayi devi Lockheed Martin, Bulgaristan ve Slovakya için sipariş edilen F-16 Block 70 savaş uçaklarının tamamının üretildiğini duyurdu. Uçaklar, şirketin Güney Karolina eyaletindeki Greenville tesisinde üretildi. Teslimatların başlamasıyla birlikte her iki ülkenin hava kuvvetleri, NATO hava polisliği görevleri ve müttefik operasyonları için aktif kapasite kazanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, F-16 Block 70’lerin NATO sistemlerine doğrudan entegre olacak şekilde tasarlandığı vurgulanırken, Avrupa’daki mevcut F-16 kullanıcılarının yürüttüğü görev setleriyle tam uyum sağladığı belirtildi.

Savunma modernizasyonunda kritik adım

F-16 Block 70’ler, Bulgaristan ve Slovakya’nın savunma modernizasyon programlarının temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu uçakların hizmete girmesiyle birlikte her iki ülkenin hava kuvvetleri; eğitim, standartlar ve operasyonel yöntemler açısından 29 müttefik F-16 kullanıcısıyla aynı çizgiye taşınacak.

Lockheed Martin Entegre Savaş Uçağı Grubu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Mike Shoemaker, üretimin tamamlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu kilometre taşı, kamu kurumları, askerî unsurlar ve sanayi ekiplerinin ortak yetkinliğini ortaya koyuyor. Tam filoların üretilmesiyle birlikte Bulgaristan ve Slovakya, yeni nesil hava gücünü artık günlük operasyonlarında kullanma aşamasına geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Gelişmiş radar, uzun ömür ve yüksek güvenlik

F-16 Block 70, F-35 radar teknolojisiyle yüksek oranda ortaklığa sahip APG-83 AESA radarıyla donatıldı. Uçakta ayrıca konformal yakıt tankları, modern dijital kokpit, 12 bin saatlik hizmet ömrü ve Otomatik Yer Çarpışma Önleme Sistemi bulunuyor.

Bu donanımlar, Avrupa genelinde yürütülen hava savunması, hava polisliği ve müşterek tatbikat görevlerini desteklerken; bölgede görev yapan 700’ü aşkın F-16 ile güçlü bir operasyonel ağ oluşturuyor. Bulgaristan ve Slovakya da bu sayede yerleşik eğitim altyapısına, lojistik destek sistemlerine ve geniş bir kullanıcı ekosistemine erişim sağlıyor.

Küresel tedarik zinciri ve Avrupa katkısı

F-16 programı, Slovakya’daki LOTN ve Bulgaristan’daki Avionams’ın da aralarında bulunduğu, 12 ülkede faaliyet gösteren 530’dan fazla tedarikçi tarafından destekleniyor. Nihai montaj ise dünyadaki tek aktif F-16 üretim hattı olan Greenville tesisinde gerçekleştiriliyor.

Lockheed Martin, programın transatlantik sanayi iş birliğini güçlendirdiğini ve Avrupa’nın ortak güvenlik hedeflerine uzun vadeli katkı sunduğunu vurguluyor.

Bulgaristan’daki teslimatlarda dikkat çeken detaylar

Bulgaristan, 2019 yılında 1,1 milyar dolar peşin ödeme yaparak 8 adet F-16 Block 70 alımı için anlaşma imzalamıştı. Teslimatların 2023’te yapılması planlanırken, Kovid-19 salgını nedeniyle süreç gecikti. Ülke, 2022 yılında ise 1,3 milyar dolarlık ek bütçeyle 8 uçak daha alınmasına onay verdi.

Bu yılın başında Bulgaristan’a teslim edilen ilk F-16’lardan birinde yakıt sızıntısı tespit edilirken, nisan ayında teslim edilen başka bir uçakta sistem sapması belirlendi. Bulgaristan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Nikolay Rusev, söz konusu uçakların “bozuk” olmadığını, ancak detaylı inceleme gerektirdiğini açıklamıştı.