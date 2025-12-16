Kemalistler Alevileri hedef alıyor ama CHP’liler suspus! Ali Mahir, Veli Ağbaba neredesiniz?
Seyit Rıza üzerinden yürütülen tartışmalar yeniden alevlendi. Alevi lider Seyit Rıza’nın “vatan haini” olduğunu ileri süren ve onu savunan yığınla insanı hedef gösteren kemalistler, toplumun sinir uçlarıyla oynuyor. Ancak, “Suriye’de Alevi katliamı var” suyu bulandırmaya çalışan CHP’li Milletvekili Ali Mahir Başarır gibi isimlerin, bu tartışmalarda kafalarını kuma gömüp üç maymunu oynaması ise dikkatlerden kaçmıyor.
Seyid Rıza tartışması yeniden alevlendi. Bir kesim, Alevi lider Seyid Rıza’nın hain olduğunu öne sürerken, kendisi Türkçe’yi bile doru dürüst bilmediğini gizleyip, Fransızca mektuplarla ihanetini belgelediğini iddia ediyorlar.. “Haydi mektubu yanındaki yardımcısı Fransızca yazdı, peki imzayı da yardımcısı mı atmıştı” sorularına cevap vermeyenler, nedense, CHP içindeki alevileri hiç kızdırmıyorlar.. Seyid Rıza asıldığı ile kalmadı, hala hain olarak tanıtılıyor.. CHP’nin alevileri, suspus.. Niye sustun Ali Mahir Başarır? Nerdesin Veli Ağbaba? Nerdesin Gamze Akkuş İlgezdi..
Radikal kemalistlerin son günlerde Seyid Rıza üzerinden Alevileri hedef göstermesi dikkat çekiyor. Sözde tarihçi Ümit Doğan ve darbe özentisi Türker Ertürk gibi isimler, Seyid Rıza’yı “hain” ilan etmeye çalışırken, tartışmayı bilinçli şekilde eksik bilgiler üzerinden yürütüyor. “Dersim Generali Seyid Rıza” imzasını taşıyan Fransızca mektuplar üzerinden algı kurmaya çalışan kemalistler, mektupların hangi şartlarda ve kimlerin yönlendirmesiyle yazıldığını görmezden gelerek kasıtlı çarpıtma yapıyor.
Seyid Rıza’nın Türkçe’yi dahi düzgün bilmediği gerçeğini gizleyen Doğan gibi isimler, mektupların yardımcısı Baytar Nuri tarafından kaleme alındığına dair anlatımları yok sayıyorlar. Aynı çevreler, Baytar Nuri’nin Suriye’ye Seyid Rıza’nın bilgisi ve talimatıyla dış destek aramak üzere gittiğini anlatan hatıratları da bilinçli şekilde saklıyorlar. İmzaya odaklananlar, sürecin tamamını karartmayı tercih ediyorlar.
CHP'LİLER SUSPUS
CHP içindeki sözde Alevi savunucularının ise bu tartışma karşısında sessiz kalmaları dikkatlerden kaçmıyor. Seyid Rıza’nın idam edilmesiyle yetinmeyen zihniyet, aradan geçen onca yıla rağmen “hain” yaftasını sürdürürken, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve Gamze Akkuş İlgezdi gibi isimlerin sessizliği ise Alevi vatandaşlarda rahatsızlığa neden oluyor. Zira söz konusu CHP’liler, her konuda Alevilere destek açıklamaları yaparken, mezhep bölücülüğü yapacak kadar ileri gidiyorlardı. Özellikle Ali Mahir Başarır, Suriye’de güvenlik güçlerini katleden bir avuç isyancıyı savunurken, “Aleviler katlediliyor” yalanıyla suyu bulandırmaya çalışmıştı.
