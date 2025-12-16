  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Kemalistler Alevileri hedef alıyor ama CHP’liler suspus! Ali Mahir, Veli Ağbaba neredesiniz?
Gündem

Kemalistler Alevileri hedef alıyor ama CHP’liler suspus! Ali Mahir, Veli Ağbaba neredesiniz?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kemalistler Alevileri hedef alıyor ama CHP’liler suspus! Ali Mahir, Veli Ağbaba neredesiniz?

Seyit Rıza üzerinden yürütülen tartışmalar yeniden alevlendi. Alevi lider Seyit Rıza’nın “vatan haini” olduğunu ileri süren ve onu savunan yığınla insanı hedef gösteren kemalistler, toplumun sinir uçlarıyla oynuyor. Ancak, “Suriye’de Alevi katliamı var” suyu bulandırmaya çalışan CHP’li Milletvekili Ali Mahir Başarır gibi isimlerin, bu tartışmalarda kafalarını kuma gömüp üç maymunu oynaması ise dikkatlerden kaçmıyor.

Seyid Rıza tartışması yeniden alevlendi. Bir kesim, Alevi lider Seyid Rıza’nın hain olduğunu öne sürerken, kendisi Türkçe’yi bile doru dürüst bilmediğini gizleyip, Fransızca mektuplarla ihanetini belgelediğini iddia ediyorlar.. “Haydi mektubu yanındaki yardımcısı Fransızca yazdı, peki imzayı da yardımcısı mı atmıştı” sorularına cevap vermeyenler, nedense, CHP içindeki alevileri hiç kızdırmıyorlar.. Seyid Rıza asıldığı ile kalmadı, hala hain olarak tanıtılıyor.. CHP’nin alevileri, suspus.. Niye sustun Ali Mahir Başarır? Nerdesin Veli Ağbaba? Nerdesin Gamze Akkuş İlgezdi..

Radikal kemalistlerin son günlerde Seyid Rıza üzerinden Alevileri hedef göstermesi dikkat çekiyor. Sözde tarihçi Ümit Doğan ve darbe özentisi Türker Ertürk gibi isimler, Seyid Rıza’yı “hain” ilan etmeye çalışırken, tartışmayı bilinçli şekilde eksik bilgiler üzerinden yürütüyor. “Dersim Generali Seyid Rıza” imzasını taşıyan Fransızca mektuplar üzerinden algı kurmaya çalışan kemalistler, mektupların hangi şartlarda ve kimlerin yönlendirmesiyle yazıldığını görmezden gelerek kasıtlı çarpıtma yapıyor.
Seyid Rıza’nın Türkçe’yi dahi düzgün bilmediği gerçeğini gizleyen Doğan gibi isimler, mektupların yardımcısı Baytar Nuri tarafından kaleme alındığına dair anlatımları yok sayıyorlar. Aynı çevreler, Baytar Nuri’nin Suriye’ye Seyid Rıza’nın bilgisi ve talimatıyla dış destek aramak üzere gittiğini anlatan hatıratları da bilinçli şekilde saklıyorlar. İmzaya odaklananlar, sürecin tamamını karartmayı tercih ediyorlar.

CHP'LİLER SUSPUS

CHP içindeki sözde Alevi savunucularının ise bu tartışma karşısında sessiz kalmaları dikkatlerden kaçmıyor. Seyid Rıza’nın idam edilmesiyle yetinmeyen zihniyet, aradan geçen onca yıla rağmen “hain” yaftasını sürdürürken, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve Gamze Akkuş İlgezdi gibi isimlerin sessizliği ise Alevi vatandaşlarda rahatsızlığa neden oluyor. Zira söz konusu CHP’liler, her konuda Alevilere destek açıklamaları yaparken, mezhep bölücülüğü yapacak kadar ileri gidiyorlardı. Özellikle Ali Mahir Başarır, Suriye’de güvenlik güçlerini katleden bir avuç isyancıyı savunurken, “Aleviler katlediliyor” yalanıyla suyu bulandırmaya çalışmıştı.

CHP’li belediyelerde ‘Noel telaşı’ başladı
CHP’li belediyelerde ‘Noel telaşı’ başladı

Gündem

CHP’li belediyelerde ‘Noel telaşı’ başladı

DEM Parti İmralı heyeti ile CHP görüşmesi ertelendi
DEM Parti İmralı heyeti ile CHP görüşmesi ertelendi

Gündem

DEM Parti İmralı heyeti ile CHP görüşmesi ertelendi

CHP Hatay Milletvekili Topal’dan Bakan Kurum’a: 2 dakikada yok olan yüz yıllık kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu, takdir ediyorum
CHP Hatay Milletvekili Topal’dan Bakan Kurum’a: 2 dakikada yok olan yüz yıllık kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu, takdir ediyorum

Gündem

CHP Hatay Milletvekili Topal’dan Bakan Kurum’a: 2 dakikada yok olan yüz yıllık kenti 2 yılda inşa etmek çok zordu, takdir ediyorum

İzmir’i güzel söğüşlemişler! Küfürbaz CHP’liyi Tunç Soyer beslemiş…
İzmir’i güzel söğüşlemişler! Küfürbaz CHP’liyi Tunç Soyer beslemiş…

Gündem

İzmir’i güzel söğüşlemişler! Küfürbaz CHP’liyi Tunç Soyer beslemiş…

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasına seslendi: Türk demeyi yasaklayan CHP, bugün de Türk dünyasına yanlış pencereden bakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasına seslendi: Türk demeyi yasaklayan CHP, bugün de Türk dünyasına yanlış pencereden bakıyor

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasına seslendi: Türk demeyi yasaklayan CHP, bugün de Türk dünyasına yanlış pencereden bakıyor

CHP’li belediyede pes dedirten görüntü! Makam aracı bu kez köpek için
CHP’li belediyede pes dedirten görüntü! Makam aracı bu kez köpek için

Medya

CHP’li belediyede pes dedirten görüntü! Makam aracı bu kez köpek için

Muhalif yorumcu Levent Gültekin yine CHP’yi bombaladı! "Siyaset böyle gayrı ciddi yapılmaz!"
Muhalif yorumcu Levent Gültekin yine CHP’yi bombaladı! “Siyaset böyle gayrı ciddi yapılmaz!”

Siyaset

Muhalif yorumcu Levent Gültekin yine CHP’yi bombaladı! “Siyaset böyle gayrı ciddi yapılmaz!”

CHP’nin iti işçilerinden daha değerli
CHP’nin iti işçilerinden daha değerli

Gündem

CHP’nin iti işçilerinden daha değerli

CHP Kapıyı Kapattı, DSP Kucak Açtı! Aksakal’dan Kılıçdaroğlu’na Şok Teklif: "Tüm Ekibinle Gel, Partinin Başına Geç!
CHP Kapıyı Kapattı, DSP Kucak Açtı! Aksakal’dan Kılıçdaroğlu’na Şok Teklif: “Tüm Ekibinle Gel, Partinin Başına Geç!

Gündem

CHP Kapıyı Kapattı, DSP Kucak Açtı! Aksakal’dan Kılıçdaroğlu’na Şok Teklif: “Tüm Ekibinle Gel, Partinin Başına Geç!

CHP lideri bozgunculuk yapıyor
CHP lideri bozgunculuk yapıyor

Gündem

CHP lideri bozgunculuk yapıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23