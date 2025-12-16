Patnos’ta çocukların kar sevinci böyle kaydedildi
Ağrı Patnos'ta gece etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde çocukları sokaklara döktü.
Ağrı’nın Patnos ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi. Kış mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettirdiği ilçede, vatandaşlar güne etkileyici kar manzaralarıyla uyandı. Aralıklarla devam eden yağış, sabah saatlerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Karla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer arttığı gözlendi.
Öte yandan yağan karı fırsat bilen çocuklar sokaklara çıkarak kar topu oynadı, kardan adam yaptı. Çocukların kar sevinci renkli görüntülere sahne oldu.