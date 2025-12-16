  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Patnos’ta çocukların kar sevinci böyle kaydedildi
Yaşam

Patnos’ta çocukların kar sevinci böyle kaydedildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ağrı Patnos'ta gece etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde çocukları sokaklara döktü.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi. Kış mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettirdiği ilçede, vatandaşlar güne etkileyici kar manzaralarıyla uyandı. Aralıklarla devam eden yağış, sabah saatlerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Karla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer arttığı gözlendi.

 

Öte yandan yağan karı fırsat bilen çocuklar sokaklara çıkarak kar topu oynadı, kardan adam yaptı. Çocukların kar sevinci renkli görüntülere sahne oldu.

Kar yağışı etkili oluyor! Bolu gelinliğini giydi
Kar yağışı etkili oluyor! Bolu gelinliğini giydi

Gündem

Kar yağışı etkili oluyor! Bolu gelinliğini giydi

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!

Yerel

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Yol ulaşıma kapandı
Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Yol ulaşıma kapandı

Gündem

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Yol ulaşıma kapandı

O ilimizde kar yağışı hayatı durdurdu! 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
O ilimizde kar yağışı hayatı durdurdu! 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Yerel

O ilimizde kar yağışı hayatı durdurdu! 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23