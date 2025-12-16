Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Terör halaylarından zikir gecelerine!
Bir grup öğrenci İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin mescidinde zikir gecesi düzenledi! Önceki yıllarda sık sık terör örgütü yandaşlarının halaylarıyla görüntülenen üniversitedeki zikir gecesine sosyal medyada yorum yağdı.
Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğu iddia edilen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki zikir gecesinin görüntüleri büyük ilgi gördü. Yapılan yorumlarda “Teröristlerin halay çektiği üniversitelerden, talebelerin zikir çektiği üniversitelere... Allah bu üniversitelerin ve öğrencilerin sayısını artırsın” yorumları yapılırken İslam ve Müslüman düşmanı azgın kesim ise gençlerin zikir gecesini ‘tarikat ayini’ olarak göstermeye çalıştı.