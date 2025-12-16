  • İSTANBUL
Yaşam Kış bastırdı, dağ keçileri yaylaya indi
Yaşam

Kış bastırdı, dağ keçileri yaylaya indi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Van’da etkili olan kar yağışıyla birlikte nesli koruma altında bulunan dağ keçileri yüksek kesimlerden daha aşağı rakımlara inmeye başladı.

Van’ın Çatak ilçesinde kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte dağ keçileri yaylalarda görüntülendi. Görentaş köyünün gençleri, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte yaz aylarında yaylaya saldıkları atları köye geri getirmek amacıyla Badılgali Yaylası'na çıktı.

 

Yaylada karla kaplı arazide yiyecek arayan dağ keçileriyle karşılaşan gençler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle dağ keçilerinin yüksek kesimlerden daha aşağı rakımlara indiği gözlemlendi.

 

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, yaban hayatının korunmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşların dağ keçileri başta olmak üzere yaban hayvanlarını rahatsız etmemesi ve bilinçsiz şekilde besleme yapmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

