Yeniden Refah Partisi'nden asgari ücret açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileyen Kılıç, haziran ayında vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i de rahmetle andı.

Kılıç, İsrail'in imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'deki saldırılarına devam ettiğinin altını çizerek, "Garantör devletler var ama yok. Sesleri çıkmıyor, garantörlüklerinin gereğini yerine getirmiyor. Evler yıkık, yüzbinlerce kadın ve çocuk naylon çadırlarda rüzgarla, yağmurla, çamurla, açlıkla, susuzlukla mücadele ediyor. Daha doğrusu mücadele de edemiyor, çaresizlik içinde ölümlerini bekliyor." diye konuştu.

Türkiye'de uyuşturucu suçlarından tutuklu bulunanların sayısının İngiltere'nin tüm tutuklu ve hükümlü sayısının 1,5 katı olduğunu belirten Kılıç, uyuşturucu ticaretinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Asgari ücretin belirlenmesinde karar eşiğine gelindiğini ifade eden Kılıç, "Masada işçiler yok. İşçilerin masada olmamasını belirlenecek insanca ücret adına hayırlı bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. 'Madem kararı bakanlarla patronlar alıyor, öyleyse biz yokuz' şeklinde özetlenebilecek tavrı, önemli ve değerli buluyoruz. İşçilerin olmadığı müzakerelerden enflasyon kayıplarını ve refah payını kapsayan bir rakamın çıkmasını bekliyoruz. Devletin de minderden kaçmamasını, elini taşın altına koymasını istiyoruz. Makul rakamı, 45 bin lira olarak önerdik." diye konuştu.