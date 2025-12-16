Nihat Doğan: Siz duvarı görürsünüz, devlet duvarın arkasını görür! Oyum Devlet Bahçeli’ye…

Şarkıcı Nihat Doğan, katıldığı bir programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” sürecindeki rolüne övgülerde bulundu.

Programda MHP lideri için özel bir marş hazırladığını duyuran Doğan, “Bir dahaki seçimde oyum Sayın Devlet Bahçeli’ye. Bir Kürt çocuğu olarak kendisine bir Türkiye marşı yapıyorum. Marşın sözleri yazıldı, çalışmalar sürüyor” dedi.

BAHÇELİ’NİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM

MHP’nin oylarının düştüğü yönündeki iddialara da karşı çıkan Doğan, “Kan ve gözyaşı bitecekse ve bunun bayraktarlığını Bahçeli yapıyorsa, bizlere de kendisine oy vermek düşer. Sokak sokak dolaşıp akrabalarımla görüşeceğim. Çalışmalara başladım. MHP’nin oyunun seçimde nasıl yükseleceğini herkes görecek. Sayın Devlet Bahçeli’nin ellerinden öpüyorum ve oyumu MHP’ye vereceğimi buradan ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öngörülerinde hiç yanılmadığını ve Türkiye’nin adının yakında değişeceğini de iddia eden Doğan “Siz Duvarı görürsünüz devlet ise duvarın arkasını! Bu ülkenin yeni adı Devlet-i Aliyye Türkiye Cumhuriyeti olacak” dedi.