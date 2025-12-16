Almanya’dan helikopter filosuna güçlendirme: H145M sayısı 82’ye çıkıyor

Almanya, silahlı kuvvetlerini modernize etme hedefi doğrultusunda döner kanat filosunu genişletme kararı aldı.

Airbus Helicopters tarafından yapılan açıklamaya göre Berlin yönetimi, 2023 yılında imzalanan sözleşmede yer alan opsiyonu kullanarak 20 adet ilave H145M hafif taarruz helikopteri sipariş etti. Böylece Alman ordusu için planlanan toplam H145M sayısı 82’ye yükseldi.

Aralık 2023’te imzalanan ana sözleşmeye dayanan bu karar, Alman ordusunda “Leichter Kampfhubschrauber” (LKH) olarak adlandırılan H145M platformunun uzun vadeli kullanımının sürdürüleceğini ortaya koydu.

“H145M’e duyulan güvenin göstergesi”

Airbus Helicopters Almanya Genel Müdürü Stefan Thomé, ek siparişe ilişkin değerlendirmesinde, Almanya’nın ilave 20 helikopter tedarik etme kararının H145M’in performansına ve çok rollü görev kabiliyetlerine duyulan güveni açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Thomé, bu tercihin ev sahibi ülkelerden birinin platforma olan bağlılığını göstermesi açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Program kapsamında ilk H145M LKH helikopteri, ana sözleşmenin imzalanmasından bir yıldan kısa süre sonra, Kasım 2024’te Almanya’ya teslim edildi. Teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği ve ek helikopterlerin kademeli olarak envantere girdiği bildirildi.

Kara ve hava kuvvetlerine çok rollü destek

Tedarik planına göre Alman Kara Kuvvetleri 72 adet H145M helikopterini kullanacak. Kalan 10 helikopter ise Luftwaffe bünyesindeki özel kuvvet unsurlarına tahsis edilecek. Helikopterlerin eğitim, keşif, özel kuvvet operasyonları ve hafif taarruz görevlerinde aktif olarak kullanılması hedefleniyor.

H145M, farklı görev profillerine kısa sürede uyarlanabilen çok rollü bir askeri platform olarak öne çıkıyor. Helikopter; güdümlü ve balistik mühimmatlarla donatılmış hafif taarruz konfigürasyonundan, hızlı halatla iniş ekipmanına sahip özel operasyon varyantına dakikalar içinde dönüştürülebiliyor. Ayrıca vinç sistemleri ve harici yük taşıma kabiliyeti gibi ek görev paketleriyle operasyonel esneklik sağlıyor.