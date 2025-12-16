  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Çiçek açan erik ağaçlarını kar bastı
Yaşam

Çiçek açan erik ağaçlarını kar bastı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çiçek açan erik ağaçlarını kar bastı

Yozgat’ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından çiçek açan erik ağaçları aniden bastıran karla birlikte sıra dışı görüntüler oluşturdu.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında, yaklaşık 15 gün önce bahar havasına aldanarak çiçek açan erik ağaçları, bu kez kar yağışıyla beyaza büründü.

 

Aralık ayında çiçek açmıştı

15 gün önceki gözlemlerini aktaran Osman Özbek, "Aralık ayında erik çiçek açmış. Bunu gördüğümüzde paylaşalım dedik. Tomurcuk halindeki çiçekler de açacak şekilde" dedi.

 

Araplı Kasabası sakinlerinden Mustafa Kılıç yaklaşık 15 gün önce çiçek açan ağaçları fark ederek kayda aldıklarını söyledi. Kılıç, "Bugün kar yağıyor. Erik ağacının çiçeklerinin dökülmediğini fark ettik. Normalde bu mevsimde erik veya elma ağacının çiçek açtığına fazla rastlanmıyor. İklimlerin ve doğanın dengesi bozulduğu için erik ağacının çiçekleri üzerinde duruyor. Kar yağışı geç geldi. Normalde bu mevsimde tabiatın uyuması lazım. Ama tabiatın bozulduğunun bir örneği de burada" şeklinde konuştu.

Kar yağışı etkili oluyor! Bolu gelinliğini giydi
Kar yağışı etkili oluyor! Bolu gelinliğini giydi

Gündem

Kar yağışı etkili oluyor! Bolu gelinliğini giydi

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!

Yerel

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Yol ulaşıma kapandı
Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Yol ulaşıma kapandı

Gündem

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Yol ulaşıma kapandı

O ilimizde kar yağışı hayatı durdurdu! 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
O ilimizde kar yağışı hayatı durdurdu! 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Yerel

O ilimizde kar yağışı hayatı durdurdu! 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23