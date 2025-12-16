Çiçek açan erik ağaçlarını kar bastı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında, yaklaşık 15 gün önce bahar havasına aldanarak çiçek açan erik ağaçları, bu kez kar yağışıyla beyaza büründü.

Aralık ayında çiçek açmıştı

15 gün önceki gözlemlerini aktaran Osman Özbek, "Aralık ayında erik çiçek açmış. Bunu gördüğümüzde paylaşalım dedik. Tomurcuk halindeki çiçekler de açacak şekilde" dedi.

Araplı Kasabası sakinlerinden Mustafa Kılıç yaklaşık 15 gün önce çiçek açan ağaçları fark ederek kayda aldıklarını söyledi. Kılıç, "Bugün kar yağıyor. Erik ağacının çiçeklerinin dökülmediğini fark ettik. Normalde bu mevsimde erik veya elma ağacının çiçek açtığına fazla rastlanmıyor. İklimlerin ve doğanın dengesi bozulduğu için erik ağacının çiçekleri üzerinde duruyor. Kar yağışı geç geldi. Normalde bu mevsimde tabiatın uyuması lazım. Ama tabiatın bozulduğunun bir örneği de burada" şeklinde konuştu.